Arábia Saudita acaba com segregação de mulheres e homens em restaurantes

A Arábia Saudita acabou com a exigência de entradas separadas em restaurantes para homens e mulheres e com a separação entre sexos à mesa.

Até agora era obrigatório ter uma entrada para famílias e mulheres e outra para homens sozinhos. Já no interior, as famílias e mulheres eram geralmente separadas por telas., segundo avança a BBC.

Nos últimos anos, o país tem vindo a incrementar uma série de reformas sociais.

No início deste ano, um decreto real permitiu que as mulheres viajassem para o estrangeiro sem a permissão de um tutor masculino. Já em 2018, terminou a proibição de décadas de as mulheres não poderem conduzir.

Os ativistas, contudo, reclamam que muitas leis discriminatórias contra as mulheres permanecem em vigor e vários defensores dos direitos das mulheres têm sido detidos.

Desde que Mohammed bin Salman foi corado príncipe herdeiro em 2017, tem vindo a tomar medidas para abrir a sociedade extremamente conservadora.

Estas reformas têm sido elogiadas pela comunidade internacional, mas também têm sido acompanhadas por uma onda de repressão.