Sanção aplicada à Rússia "beneficia a verdade desportiva"

Para o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, a sanção aplicada à Rússia não enobrece a imagem do desporto, mas beneficia a verdade desportiva.

José Manuel Constantino não esconde que tem "sentimentos contraditórios" em relação à decisão: "por um lado, estou satisfeito por a Agência Mundial de Antidopagem ter recomendado ao Comité Olímpico Internacional a não participação da Rússia devido a situações ilícitas de muitos dos seus atletas, mas, por outro lado, não deixo de reconhecer que isto não valoriza o desporto".

A Rússia fica impedida de competir oficialmente nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão, e potencialmente no Mundial do Catar, que se realiza em 2022. Os atletas russos que conseguirem provar que nada têm a ver com este escândalo poderão competir sob bandeira neutra.



Nesta entrevista a Bola Branca, José Manuel Constantino explica que há atletas russos que poderão participar nos grandes eventos internacionais com bandeira neutra.



"Desfilarão com uma bandeira neutra e poderão participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 aqueles que se vier a reconhecer que não estão incluídos na lista de atletas com resultados suspeitos, pelo que creio que será uma situação similar ao que se passou no Rio de Janeiro, em 2016. A decisão quanto aos atletas poderem participar ou não, cabe ao Comité Olímpico Internacional. Terá de ser encontrada uma solução para aqueles que não podem ser responsabilizados por resultados suspeitos e para os que foram sujeitos ao controlo e deu negativo quanto a doping", concluiu.