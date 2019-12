​Rússia excluída dos Jogos Olímpicos de Tóquio e do Mundial 2022

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou decisão, quase um ano depois de ter sido declarado que a Agência Antidopagem da Rússia não cumpre com os regulamentos internacionais.



A Rússia foi excluída das grandes competições desportivas por um período de quatro anos, pela AMA. Decisão unânime da AMA, anunciada esta segunda-feira, na Suíça, na sequência da investigação levada a cabo sobre os métodos utilizados pela Agência Antidopagem da Rússia, que em janeiro entregou amostras manipuladas para análise.

A Rússia fica impedida de competir oficialmente nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão, e no Mundial do Qatar, que se realiza em 2022. Os atletas russos que conseguirem provar que nada têm a ver com este escândalo poderão competir sob bandeira neutra.

Não está em causa a participação da seleção russa de futebol no Campeonato da Europa de 2020, uma vez que o Europeu não é considerado um grande evento desportivo.

A Agência Antidopagem da Rússia tem 21 dias para recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto.