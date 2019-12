Davis chega aos 50 na vitória dos Lakers

Anthony Davis marcou 50 pontos na vitória dos Lakers sobre os Timberwolves, na última noite de NBA. O jogador norte-americano contribuiu com mais de um terço dos pontos da equipa de Los Angeles, que venceu, por 142-125.

A prestação de Davis não ofuscou o desempenho de LeBron James, que fez duplo-duplo, com 32 pontos e 13 assistências. Do lado dos Timberwolves, os melhores marcadores foram Kar-Anthony Towns e Andrew Wiggins, cada um com 19 pontos.

Os Lakers têm o melhor registo da NBA, com 21 vitórias e três derrotas. Minnesota está numa série de quatro derrotas consecutivas, fora de zona de "play-off" na Conferência Oeste.

NBA

Resultados

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves, 142-125

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, 96-108

Dallas Mavericks-Sacramento Kings, 106-110

Washington Wizards-Los Angeles Clippers, 119-135

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors, 110-104

Miami Heat-Chicago Bulls, 110-105

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, 107-122

Brooklyn Nets-Denver Nuggets, 105-102