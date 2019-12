Treinadores atribuem justiça à vitória do Rio Ave

Carlos Carvalhal e Vítor Oliveira, treinadores de Rio Ave e Gil Vicente, respetivamente, atribuíram justiça à vitória (1-0) da equipa vilacondense, no jogo que fechou a 13.ª jornada do campeonato, esta segunda-feira.

O primeiro a falar à Sport TV foi Carvalhal, que gostou tanto do resultado, como da exibição, diante de um Gil Vicente que é "muito difícil de contrariar, muito organizado e fortíssimo nas transições".

"Fizemos uma exibição boa, porque foi consistente, tivemos a posse da bola e respeitamos muito o Gil Vicente. Fomos muito equilibrados, com cabeça fria, impedimos que o Gil Vicente fosse letal como costuma ser. Tivemos paciência e oportunidades. Nos primeiros 15 minutos, tivemos logo duas oportunidades. No cômputo geral, foi uma vitória justa e pelos números certos", afirmou o técnico dos vilacondenses.

No jogo com o Gil Vicente, o Rio Ave voltou a revelar grande ineficácia, no momento de atirar à baliza. Carlos Carvalhal acredita que, trabalhando esse aspeto, a equipa vai "marcar mais golos, vencer mais jogos e ganhar mais pontos". "O Rio Ave está a fazer o seu trajeto, não estamos a olhar para a tabela. Temos de fazer evoluir a equipa", frisou.

Vítor Oliveira acredita que "o empate se ajustaria mais em termos de oportunidades". Porém, o técnico reconheceu a justiça do resultado: "Vitória justa do Rio Ave, conseguiu marcar um golo e nós não."

"Não fomos eficazes e, quando assim acontece, perdes o jogo. O Rio Ave teve mais bola, o que é natural, visto que tem jogadores de outro nível e objetivos diferentes. Mas o Rio Ave costuma criar muitas oportundidaes e não criou. Na primeira parte, cada equipa teve duas oportunidades. A segunda parte foi a mesma toada até ao golo. A partir do golo, o Gil Vicente reagiu, teve algumas possibilidade de chegar ao empate, mas não definimos bem e fomos penalizados. Não fomos tão esclarecidos como gostaríamos", assumiu o treinador do Gil Vicente.