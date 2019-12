Rio Ave vence Gil Vicente e sobe ao sexto lugar

O Rio Ave recebeu e bateu o Gil Vicente, por 1-0, esta segunda-feira, no jogo que encerrou a 13.ª jornada do campeonato. Com este resultado, a equipa de Carlos Carvalhal ascendeu ao sexto lugar da tabela.

O único golo da partida foi apontado pelo iraniano Mehdi Taremi, aos 63 minutos, de grande penalidade. O ponta de lança quase deitava tudo a perder quando viu o vermelho direto, ao minuto 87, por protestos.

O Gil Vicente tentou empatar e ainda enviou uma bola ao poste. Porém, o resultado manteve-se e os três pontos ficam em Vila do Conde.

O Rio Ave passa a somar 18 pontos, os mesmos de Braga, Tondela e Boavista, e menos dois que o Vitória de Guimarães, que é quinto. O Gil Vicente falhou a subida ao sexto lugar. Fica com 16 pontos, no 10.ª posto.