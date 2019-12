Manuel Oliveira apita o Rio Ave-Gil Vicente

Manuel Oliveira é o árbitro nomeado para o Rio Ave-Gil Vicente, jogo de fecho da jornada 13 do campeonato. O Conselho de Arbitragem da Federação escolheu Bruno Esteves para as funções de videoárbitro.

Pedro Ribeiro e Tiago Leandro serão os assistentes de Manuel Oliveira, em campo, e Rui Silva terá as funções de quarto árbitro. O assistente do VAR será Rui Teixeira.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 15 pontos, tem oportunidade de igualar Boavista, Braga e Tondela, no sexto posto. O Gil Vicente é nono, com 16 pontos e, em caso de triunfo, ultrapassa esse trio e sobe ao 6.º lugar da I Liga.

O jogo está marcado para as 20h15, em Vila do Conde.