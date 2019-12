Villas-Boas derrota Paulo Sousa

O Marselha, de André Villas-Boas, venceu o Bordéus, de Paulo Sousa, e reforçou o segundo lugar no campeonato francês. Na luta entre técnicos portugueses em França, o Marselha levou a melhor, apesar de ter sido o Bordéus a marcar primeiro.

Yacine Adli abriu o marcador, aos 31 minutos, mas os marselheses deram a volta na segunda parte, com tentos de Jordan Amavi, Morgan Sanson e Nemanja Radonjic, este já nos descontos.

Com esta vitória, a turma de Villas Boas consolida o segundo posto, só atrás do PSG, com 34 pontos. Já o Bordéus caiu para quinto, mantendo 26.