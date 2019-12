Valverde poupa Messi da última jornada da Liga dos Campeões

Lionel Messi está fora dos convocados do Barcelona para o último duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Inter de Milão, no Giuseppe Meazza.

Já com o primeiro lugar matematicamente assegurado, Valverde preferiu dar descanso ao argentino, que tem estado em natural destaque esta temporada, com 14 golos em 15 jogos disputados, incluíndo um "hat-trick" na última jornada, contra o Maiorca. Nélson Semedo continua também de fora, por lesão.

O Inter de Milão depende só de si para seguir em frente, empatado atualmente com o Dortmund, mas com vantagem no confronto direto. Se vencer o Barcelona, seguirá em frente.