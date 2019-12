Jorge Jesus eleito melhor treinador da temporada no Brasil

Jorge Jesus foi eleito, esta segunda-feira, o melhor treinador do campeonato brasileiro, tornando-se no primeiro estrangeiro a vencer o galardão.

O treinador de 65 anos bateu o recorde de pontos do Brasileirão, sagrando-se campeão, troféu que juntou à Taça dos Libertadores. "Quero dar os parabéns aos nossos adversários. O Flamengo é o vencedor, mas tivemos rivais que obrigaram a ter um empenho muito grande", disse, ao receber o troféu.

Sampaoli, treinador do Santos, e Renato Gaúcho, do Grémio, eram os outros dois nomeados, batidos por Jesus.

Para além de Jesus, sete jogadores do Flamengo figuram no onze ideal do ano: o guarda-redes Diego Alves, o defesa Rafinha, os médios Arão, Gerson e Arrascaeta e os avançados Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Jorge, antigo defesa-esquerdo, do FC Porto, atualmente no Santos, também foi escolhido para integrar a equipa ideal da temporada.