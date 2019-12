Gattuso pode chegar ao Nápoles pela mão de Jorge Mendes

Jorge Mendes está, de acordo com a imprensa italiana, a negociar a contratação de Gattuso pelo Nápoles. Carlo Ancelotti está numa situação delicada no clube - sem vencer há nove jogos - e o despedimento é dado como algo praticamente adquirido.

O Nápoles joga com o Genk, esta terça-feira, para a Liga dos Campeões, ainda sem o apuramento para a próxima fase garantido, e na quarta-feira, de acordo com vários órgãos de comunicação em Itália, independentemente do resultado com os belgas, Gattuso será apresentado.

Ancelotti cumpre a segunda época no Nápoles. No ano passado foi segundo classificado. Esta temporada, ao cabo de 15 jornadas, a equipa ocupa o sétimo lugar da Serie A, a sete pontos do sexto clássificado e a 17 do líder, o Inter de Milão.

Gennaro Gattuso, de 41 anos, está sem clube, depois de ter sido dispensado do Milan, na época passada.