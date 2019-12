FIFA quer perceber se seleção russa poderá participar no Mundial 2022

A FIFA, órgão máximo do futebol mundial, pediu um esclarecimento à Agência Mundial Antidopagem, para confirmar se a suspensão de quatro anos aplicada à Rússia inclui o Mundial 2022, do Catar.

"A FIFA tomou nota da decisão de hoje e está em contacto com a AMA para clarificar a extensão da decisão ao futebol", disse um porta-voz da FIFA, citado pela "FOX Sports".

A Rússia foi excluída das grandes competições desportivas por um período de quatro anos, pela AMA, na sequência da investigação levada a cabo sobre os métodos utilizados pela Agência Antidopagem da Rússia, que em janeiro entregou amostras manipuladas para análise.

A proibição de participação nos Jogos Olímpicos de 2020 é confirmada, sendo que resta perceber se poderá participar no Campeonato do Mundo no Catar. Não estará, no entanto, em causa a participação da seleção russa de futebol no Campeonato da Europa de 2020, uma vez que o Europeu não é considerado um grande evento desportivo.

Os atletas russos que conseguirem provar que não estão relacionados com o escândalo poderão competir sob bandeira neutra.

A Agência Antidopagem da Rússia tem 21 dias para recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, sendo que o presidente do organismo já afirmou que "não há nenhuma hipótese de ganhar diante de um tribunal".