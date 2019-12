Salários. Só aumentos de 4% poderiam repor valores pré-crise

No entender do autor de “Negociação Salarial: o que está em jogo”, para repor os rendimentos de 2009 serão necessários aumentos salariais médios de 4% até 2023. Isto, tendo em conta o cenário previsto para os próximos quatro anos.

Dentro da alçada do Governo e com efeito direto nos salários, José Castro Caldas sugere várias medidas, entre as quais uma alteração da Lei do Trabalho.

“Na alteração do Código do Trabalho anterior, feita no período da troika, o trabalho extraordinário passou a ser remunerado – há quem diga, mesmo abaixo do trabalho normal. Se o objetivo é revalorizar o trabalho, esta é uma pequena alteração legislativa que poderia produzir esse efeito de forma muito direta”, aponta.

“Outra forma direta que o Governo tem de promover a valorização salarial é estabelecer metas para a negociação dos salários da administração pública que não sejam as que foram apresentadas – que é uma revalorização pela taxa de inflação que nem sequer é a prevista: é pela do ano passado, que foi muito baixa”, acrescenta.

Este investigador da Universidade de Coimbra lembra ainda que, hoje, a classe média vive próximo de limiares de privação.

“Não é de hoje que as pessoas que têm rendimentos próximos da média e da mediana salarial estão sujeitas a grandes privações. Agora, essas privações tendem a aumentar quando essas pessoas são confrontadas com situações novas, como a inflação extraordinária das rendas e prestações para aquisição de habitação, têm de procurar habitação mais longe do local de trabalho, o que envolve consumos de tempo e energia”, destaca.

“Portanto, há uma série de fatores de pressão sobre as pessoas com rendimentos médios ou medianos que não existiam no passado e são causa de preocupação”, realça.