Há quatro escolas de gestão portuguesas no ranking do Financial Times

Há quatro escolas de gestão portuguesas entre as melhores do mundo. De acordo com o ranking do Financial Times, divulgado esta segunda-feira, a mais bem posicionada é a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) na 30.º posição a nível mundial.

Ainda no ranking das melhores, o Financial Times distingue a Católica Lisbon School of Business & Economics no 32.ª lugar, uma queda de quatro posições face a 2018.

Este ano a Porto Business School (PBS), na 67º posição, perde o lugar no pódio nacional e é substituída pela ISCTE Business School (IBS) que ficou classificada na posição 66.º, de acordo com o mesmo ranking, tendo melhorado três posições face à edição anterior.

Em comunicado, a ISCTE Business School escreve que "para isto muito contribuiu a progressão do salário dos alunos de mestrado em gestão entre o momento da graduação e o que conquistam três anos após ingressarem no mercado de trabalho".

Com 77% de diferença, a IBS conquista a 7ª posição a nível europeu.