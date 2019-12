Dos impostos às empresas. ​O que esperar do OE 2020?

Mário Centeno conta com um bónus na preparação do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano. Pela primeira vez em democracia, as receitas podem ultrapassar as despesas. O ministro das Finanças tem assim mais margem para a prometida redução da dívida pública, mas também mais folga para aumentar o investimento público. A consultora Deloitte faz uma antevisão do que poderá ser o OE 2020.

Centeno tem vários argumentos a favor e contra um orçamento mais redistributivo. Pode sempre alegar como fatores de risco a guerra comercial, o abrandamento do crescimento global, o Brexit, a degradação das economias dos parceiros comerciais ou a atual instabilidade política.

Do outro lado da balança, pesa a elevada carga fiscal, a necessidade de incentivar a poupança e o investimento estrangeiro, promover o empreendedorismo e a transição energética e o combate às alterações climáticas.

Qual é a margem do OE 2020?

Segundo as contas da consultora Deloitte, a despesa do Estado não pode aumentar mais de 1,9%, o crescimento do PIB potencial. Esta é a forma de cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento, assegurando um saldo estrutural de 0% do PIB em 2020. Contas feitas, Centeno tem de fazer escolhas. Para aliviar a classe média de impostos, tem de cortar noutras despesas. Um alívio fiscal às famílias representa menos dinheiro para investimento.

A receita – quem paga o quê?

A maioria da receita de IRS, mais de 60%, é paga por quem recebe mais de 40 mil euros brutos por ano, mas representam uma franja dos agregados, pouco mais de 8%. A maioria das famílias, 58%, são responsáveis por 5,5% da receita. Encontram-se nesta faixa quem recebe até 13.500 euros brutos por ano, a maioria está isenta de IRS, ganham abaixo do limiar mínimo de existência.

A chamada classe média (34% das famílias), com rendimentos brutos anuais entre 13.500 euros e 40.000 euros, são responsáveis por um terço da receita arrecadada pelo Estado.