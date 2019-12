Zenit não teme Benfica e aponta aos oitavos de final

Sergei Semak, treinador do Zenit, quer fazer um bom resultado no Estádio da Luz que permita ao clube russo seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Não temos medo do Benfica, mas respeitamo-los. É uma das equipas com mais títulos em Portugal e na Europa. Sabemos que jogam bem em casa, vai ser um jogo interessante, como foi em casa do Zenit. Vamos querer fazer um bom resultado", disse, em conferência de imprensa.

Para seguir em frente, o empate pode não chegar ao Zenit, caso o Lyon vença o Leipzig, um jogo que Semak vai estar atento: "Vamos ver como será o resultado do nosso jogo e do outro. Vamos fazer o resultado que seja mais positivo para nós".

Semak reagiu ainda ao castigo da Rússia, que estará castigado de participar em grandes provas mundiais nos próximos quatro anos, após violação antidoping. "Recebemos essa notícia que não é boa, mas tentamos fazer o nosso trabalho para além destas notícias".

Defesa brasileiro pede Zenit com "ousadia"

Douglas, lateral-esquerdo, reforça a importância de jogar com intensidade e defender bem os ataques do Benfica.

"Sabemos que os três ataques do Benfica são muito importantes para o Benfica. Estamos a pensar fazer um bom jogo, jogar com intensidade, marcar bem e sair no contra-ataque", disse.

O brasileiro de 25 anos quer o Zenit como ousadia para poder surpreender o Benfica no Estádio da Luz: "Temos de ter ousadia, se não jogarmos de igual para igual, não vamos sair satisfeitos. Esperamos uma equipa que quer vencer o jogo. Estamos a fazer bons jogos, numa fase de vitórias e temos de ter tranquilidade, paciência e aproveitar as oportunidades".

O Benfica-Zenit joga-se na terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.