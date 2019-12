Toni quer um Benfica equilibrado com o Zenit

Toni considera que só um Benfica "equilibrado" poderá garantir o apuramento para a Liga Europa. Eliminados da Liga dos Campeões, os encarnados jogam com o Zenit, na última jornada da fase de grupos, e estão obrigados a vencer. A necessidade de marcar, no entanto, não deve, na opinião de Toni, levar a um jogo sem cautelas.

"O futebol é um jogo inteligência e de paciência, por isso, podemos ter um Benfica mais equilibrado e é dentro deste equilíbrio que o Benfica vai abordar este jogo. Sabe qual é o resultado que lhe interessa, sabe que será importante não sofrer golos, porque se sofrer golos obriga-o a ter que marcar mais. Por isso, uma equipa que se apresente coerente, equilibrada e determinada fará com que possamos ter um Benfica europeu e que possa passar esta fase de grupo para incorporar a Liga Europa", recomenda o antigo treinador e jogador dos lisboetas, em entrevista a Bola Branca.



A exibição no Bessa, que culminou em goleada, por 1-4, deixou sinais de que "há um Benfica mais personalizado, mais coerente, mais competente".

Sobre esta melhoria de qualidade do futebol encarnado, Toni aponta dois responsáveis, Chiquinho e Taarabt. "O Bruno Lage parece ter encontrado o maior equilíbrio para a equipa e esse equilíbrio, para mim, advém de um Chiquinho que tem vindo a crescer de rendimento, tal como o Taarabt e isso penso que tem equilibrado a equipa no meio-campo, mas, ao mesmo tempo, projetando-a para o ataque. Portanto, aquela primeira opção que apareceu com o Seferovic e RDT ou RDT com Carlos Vinícius não estava a ajudar a esse equilíbrio que falo, por isso a equipa com estes dois elementos que são elementos que ajudam na fase de construção e um deles que aparece a finalizar como é o caso do Chiquinho", conclui.

O Benfica-Zenit está agendado para as 20 horas desta terça-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.