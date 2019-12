Pizzi explica o que faltou ao Benfica na Liga dos Campeões

Pizzi reconheceu, esta segunda-feira, que faltou outra mentalidade ao Benfica na participação nesta Liga dos Campeões, cujo jogo de terça-feira com o Zenit pode valer apenas a relegação para a Liga Europa.

Presente na conferência de antevisão do jogo com os russos, que ocupam o segundo lugar no grupo G e dependem apenas de si para seguirem em frente, o internacional português lamentou que os encarnados não tenham sido capazes de mostrar a sua qualidade e reconheceu que faltou competitividade.

"Estou aqui há muitos anos e já passei por momentos em que fomos logo eliminados e até ser eliminado nos quartos de final. Julgo que faltou um pouco de mentalidade. Limitámo-nos a fazer as coisas normais e na Liga dos Campeões temos de nos soltar mais e mostrar mais a nossa qualidade, porque do outro lado estão grandes equipas. Teríamos de ser mais competitivos, infelizmente este ano voltámos a não ter a felicidade de passar", disse.

Questionado sobre o facto de o Benfica precisar de vencer por dois ou mais golos o líder do campeonato russo para alimentar ainda a expectativa de continuidade nas provas europeias, Pizzi vincou que as contas do resultado final não devem influenciar a abordagem da equipa ao encontro.

"Isso não pode mexer com a abordagem. O objetivo em todos os jogos é entrar para vencer, sabemos que só uma vitória interessa e que no final pode haver muitas contas, mas o foco é vencer para dar a qualificação para a Liga Europa", explicou.

O jogador ‘encarnado’ assumiu, no entanto, que a forma de encarar as duas provas é diferente: "A Liga dos Campeões é a maior competição a nível de clubes e qualquer jogador vai dizer que a maior motivação é jogar na Liga dos Campeões."

O médio, de 30 anos, que já soma 15 golos nesta temporada e é um dos elementos mais preponderantes na equipa de Bruno Lage, nem sempre foi primeira opção na ‘Champions’, mas recusou deter um estatuto de "intocável" no plantel do Benfica.

"Todos os dias trabalho no máximo para merecer a confiança do ‘mister’. Aqui no Benfica não há intocáveis, temos um plantel de excelente qualidade e o nosso foco é trabalhar todos os dias, cada um no seu máximo, para merecer a confiança e estar no onze inicial", sentenciou.

A equipa de Bruno Lage tentará chegar à Liga Europa na terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz.