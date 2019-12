Canal Panda é a chave para que o Benfica chegue à Liga Europa

O Benfica precisa de marcar dois golos ao Zenit e não sofrer nenhum, para avançar para a Liga Europa. Para tal, Bruno Lage reconhece que precisa que os pontas de lança encarem o desafio com a máxima tranquilidade. E tem solução para isso: o Canal Panda.

"A primeira coisa que digo aos pontas de lança é para começarem a ver o Canal Panda. É logo meio caminho andado para estarem sempre tranquilos", afirmou o treinador do Benfica, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos russos.

Lage explicou que é necessário "dar tranquilidade tremenda" aos adversários, visto que eles são "o jogador no campo que menos vezes toca na bola" e que, portanto, têm uma vida solitária, no contexto do jogo.

"A vida do ponta de lança é passar muito tempo isolado e, de repente, com um toque, transformar uma jogada normal numa bela jogada. Quem dá o significado às jogadas são os avançados. Temos de transmitir um equilíbrio muito forte aos avançados. Quando estão num momento bom, temos de aproveitar isso. Quando estão num momento menos bom, temos de lhes lembrar que o golo não é sequência só do trabalho deles, mas também da equipa", assinalou o técnico encarnado.

Sem pressa contra uma equipa sólida



A tranquilidade é contrária à pressa, precisamente a palavra que Bruno Lage não quer que entre no dicionário dos jogadores, frente ao Zenit:

"O mais importante é ser consistente ao longo dos 90 minutos. A pressa não resulta. Vamos jogar contra uma equipa muito competente, não vamos seguramente marcar dois golos de uma só vez. Vamos tentar ter a bola o mais tempo possível, para criar ocasiões e marcar mais golos."



O Zenit é uma "equipa sólida a defender", com "dinâmica muito interessante, segunda bola muito boa, muita gente a atacar a profundidade e com transições ofensivas muito rápidas".

Por isso, apesar da necessidade de marcar dois golos - e não sofrer nenhum -, o Benfica terá de abordar o momento ofensivo com paciência.

"Se sentirmos que estamos fechados num corredor, temos de ter capacidade de atrair e criar espaços, para chegarmos à zona de finalização. A equipa tem de manter sempre o equilíbrio", avisou Lage.



A equipa de Bruno Lage tentará chegar à Liga Europa na terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Zenit terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.