Bruno Lage recusa ficar "agarrado ao passado" do Benfica

Bruno Lage quer devolver o Benfica aos dias de glória europeia. O técnico tem orgulho no que o clube alcançou no passado e usa as memórias como catalisador para o futuro, em vez de ficar agarrado a elas.

"Temos de olhar para o passado, mas sempre com a perspetiva de, um dia, voltar a ter um futuro em termos internacionais tão bonito. A nossa mentalidade leva-nos a ficar muito agarrados ao passado. O Benfica foi grande em termos internacionais e tem de voltar a ser. Os jogadores que cá entram tem de conhecer o passado e perceber a grandeza do Benfica, e trabalhar arduamente para voltar a ser como era", assumiu o treinador, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Zenit, para última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para Lage, "o maior adversário [do Benfica] em todas as circunstâncias é estar demasiado preocupado com as consequências das suas ações".

"Isso leva-nos ao medo. Quando a equipa não tem medo, corre tudo muito bem. O mais importante é deixar para trás um passado carregado de coisas negativas e encarar o futuro como uma oportunidade de ganhar coisas que ainda não ganhamos", sublinhou o técnico.

Opções seguras e contrato misterioso



A presente campanha do Benfica, nas provas europeias, não tem ajudado a recuperar o antigo estatuto de potência mundial. A equipa de Bruno Lage foi eliminada da Liga dos Campeões e precisa de pedalar para poder passar para a Liga Europa, como terceiro classificado do grupo.

As opções do treinador, no que toca ao onze, têm sido questionadas, mas Bruno Lage sente que, "a jogar de três em três dias, as melhores decisões foram tomadas", apesar de não terem surtido o efeito esperado.

Não obstante alguma contestação, Bruno Lage está prestes a renovar contrato com o Benfica. Se haverá extensão da duração do vínculo continua ser um mistério - que o treinador se recusou a revelar.