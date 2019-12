Benfica faz último ensaio antes das contas finais

André Almeida e Rafa são as baixas no Benfica para o jogo com o Zenit, que marcará a despedida da equipa portuguesa da Liga dos Campeões, esta temporada. Está, no entanto, em jogo a possibilidade do Benfica passar para a Liga Europa.

Para continuar a jogar futebol internacional, os campeões nacionais estão obrigados a vencer o Zenit. Uma vitória por 2-0, ou por três golos de diferença, dá apuramento automático para a Liga Europa.

Se o Lyon perder com o Leipzig, no outro jogo do grupo, basta uma vitória pela margem mínima sobre os russos. Neste último caso Lyon, Zenit e Benfica ficariam empatados com sete pontos. Num minicampeonato é o Lyon que fica fora das competições europeias, com Zenit a continuar na Liga dos Campeões e o Benfica a passar para a Liga Europa.

Bruno Lage orientou treino, esta segunda-feira, e, além dos dois jogadores referidos acima, não conta com David Tavares. Svilar, que esteve ao serviço da equipa B no domingo, também não entra nas opções.

O Benfica-Zenit está agendado para as 20h00 desta terça-feira. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.