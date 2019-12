Morreu Caroll Spinney, ator que interpretou “Poupas” na Rua Sésamo

A notícia foi confirmada pela equipa do programa infantil, na conta oficial do Twitter.

Spinney participou durante 50 anos na "Rua Sésamo" e chegou a interpretar estas personagens em espetáculos ao vivo. A Casa Branca foi, várias vezes, um dos palcos das suas atuações.

Em 2015, foi o protagonista do documentário "I am Big Bird" ("Eu sou o Poupas"). "Exatamente o tipo de amor bondoso que se esperaria de um homem que passou a vida inteira a fazer crianças felizes", lê-se numa crítica do "The Guardian".

"Mas, dito isso, além de uma infância conturbada, um primeiro casamento infeliz e um assassinato que aconteceu aleatoriamente na propriedade de Spinney, não há muito drama", acrescentou a autora da crítica, Leslie Felperin.

Spinney morreu este domingo em casa, em Woodstock, vítima de doença prolongada.