Vítor Campelos lamenta lances desperdiçados contra o Sporting

Vítor Campelos, treinador do Moreirense, lamentou as oportunidades de perigo que a sua equipa desperdiçou no terreno do Sporting, e deu os parabéns aos leões pela vitória por 1-0.

"Tivemos algumas oportunidades em que poderíamos ter marcados. Sabíamos que iria ser extremamente difícil, o Sporting venceu os últimos cinco jogos em casa. Fomos bem organizados, tivemos situações que com mais discernimento poderíamos ter outro acerto e chegar com maior acutilância e criar mais oportunidades", disse, em declarações à "Sport TV".

Questionado sobre a justiça do resultado, Vítor Campelos não questionou a derrota: "Todos os resultados são justos. O Sporting marcou e nós não. Fomos organizados, tivemos algumas situações em que poderíamos ter marcado".

Depois de uma sequência de jogos a pontuar, o Moreirense voltou às derrotas. Vítor Campelos reforça que o objetivo dos cónegos é a manutenção: "Sabemos o nosso objetivo primordial, que é dar continudiade à permanência na I Liga. Era um campo difícil, vinhamos para conseguir pontos. Agora é pensar já no próximo jogo em casa".