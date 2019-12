Abel Ferreira confirma convite para treinar o Sporting

Abel Ferreira confirmou, em declarações ao jornal "Record", que recebeu proposta da direção do Sporting para suceder a Marcel Keizer.

"É verdade, mas tinha o compromisso com o PAOK. Quando isso aconteceu, tinha assinado há cerca de um mês", disse.

O técnico português, que representou o Sporting enquanto jogador e na equipa B, deixou o Sporting de Braga já após o início da pré-temporada e assinou pelo PAOK, onde tem contrato de três de temporadas.

"Quando me comprometo, não há nada que me faça desviar. Tenho contrato com o PAOK por três anos e temos um sonho, que é entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões", disse, ainda.

Após a "nega" de Abel Ferreira, a direção de Frederico Varandas contratou Jorge Silas para o cargo.