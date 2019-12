Paróquia de Santo Condestável cria Centro Universitário em Lisboa

A Paróquia de Santo Condestável, em Campo de Ourique, inaugura este domingo um Centro Universitário nas suas instalações em Lisboa.

A ideia partiu dos Salesianos que assumiram esta igreja há dois anos a pedido do Patriarcado. “Querendo dar apoio também aos universitários e promover ações pastorais, esta medida saiu do Capítulo Provincial dos Salesianos de Portugal que queríamos criar este Centro Universitário. E tendo espaço na Paróquia de Santo Condestável, e vendo que seria uma possibilidade de assim acontecer, então avançámos para este projeto que é uma parceria entre os Salesianos e a Paróquia”, afirma o Padre Luís Almeida, pároco da Igreja de Santo Condestável.

Por outro lado, esta é também uma resposta às necessidades sentidas pelos jovens, “sobretudo os antigos alunos dos Salesianos que várias vezes diziam-me que sentiam falta, depois de deixarem o ambiente dos Salesianos, de algum sítio que pudessem continuar a frequentar e a sentir um acompanhamento mais informal dos Salesianos que os acompanharam em toda a sua formação”.

Este pretende ser “um sítio onde os jovens possam ir estudar, mas onde também existe uma proposta de crescimento na fé e de animação espiritual para estes jovens”.

O também responsável por este Centro Universitário refere que este espaço vai proporcionar uma série de propostas. As que “temos pensadas são, para além das salas de estudo e dos espaços de convívio que a casa dispõe para que possam estar e da capela que podem usar para rezar, vamos propor atividades de grupos de fé, de grupos de solidariedade, também do crescimento na dimensão espiritual, preparação aos sacramentos para os que assim o desejarem. E vamos propor algumas atividades, porque os jovens sentiram necessidade de palestras, de conversas sobre as realidades da fé, também sobre os diferentes temas da atualidade, sobretudo sob uma perspetiva cristã”.

Esta quer assim, “ser uma proposta que alie um bocadinho a fé e a cultura e que ajude a ler a realidade e a interpretar a própria realidade e a própria vida à luz da Boa Nova de Jesus Cristo”.

Trata-se de uma nova valência da Congregação fundada por S. João Bosco. “É a primeira vez que os Salesianos têm um espaço dedicado exclusivamente aos universitários. E por isso, também, há um novo desafio para a Congregação em Lisboa, mas que é abraçado em conjunto com a comunidade paroquial de Santo Condestável”, sublinha o Padre Luís Almeida.

Como vai ser a cerimónia de inauguração

A inauguração do Centro Universitário Santo Condestável está marcada para o final da tarde. “Será feita pelo Provincial e pelo Diretor da Obra dos Salesianos”.

“Teremos a Eucaristia Paroquial das 19h, onde participarão também os jovens e onde rezaremos por esta iniciativa. Depois será a bênção dos espaços do Centro Universitário feito pelo Superior dos Salesianos, o Padre José Aníbal. Segue-se um momento de convívio e de partilha com os jovens”.

A data escolhida para esta inauguração não foi feita ao acaso. O Padre Luís Almeida explica que “o Dia da Imaculada Conceição é, por si só, um dia muito especial tanto para os Salesianos, porque é o dia em que nasce a Obra Salesiana; como para a Paróquia de Santo Condestável pela ligação que S. Nuno (de Santa Maria, o Santo Condestável) também tem a esta devoção da Imaculada Conceição e à história da Imaculada Conceição no nosso país”.

Este espaço é um “projeto de jovens e para jovens” e vai estar de portas abertas para todos os que quiserem passar por Campo de Ourique, onde se situa esta Paróquia.