República Centro-Africana. Trabalho dos militares portugueses “deixa marca”

O trabalho dos militares portugueses na República Centro-Africana “deixa marcas” e já provocou progressos, avaliou este sábado João Gomes Cravinho. O ministro da Defesa falou à Renascença , no âmbito de uma visita à sexta força nacional destacada para o país.

A República Centro-Africana é um país marcado pela guerra e pelo fracasso do Estado, por onde já passaram mais de 1.000 militares portugueses, desde 2017. No decorrer das várias missões, os portugueses já travaram alguns confrontos e, em junho, um soldado ficou ferido com gravidade.