Líder cessante da Iniciativa Liberal avisa que jogo ainda está 0-0 e pede consolidação

O presidente cessante da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, avisou, este domingo, que o jogo ainda está "0-0" para os liberais apesar da vitória ao eleger um deputado, pedindo a consolidação como um "movimento de contracultura, moderado e não populista".

A intervenção de Carlos Guimarães Pinto na III Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, que decorre hoje em Pombal, distrito de Leiria, foi feita através de um vídeo gravado uma vez que o presidente que hoje cessa funções está no Vietname.

Carlos Guimarães Pinto, que no final de outubro anunciou que iria abandonar a liderança do partido, usou uma imagem do tempo em que era árbitro de futebol e muitas vezes acontecia que numa equipa, quando marcava um golo muito cedo, os jogadores, depois de festejarem, repetiam uns para os outros "ainda está 0-0" para "passar aquela mensagem de que aquele golo tão cedo não mudava nada no seu plano de jogo".

"Nós também conseguimos marcar um golo mais cedo do que o esperado, mas nada disso deve mudar o nosso espírito, a nossa forma de fazer as escolhas. (...) Por isso vos digo, está 0-0. Continuamos a ser um partido de ataque, um partido que quer renovar a política, quer trazer ideias novas, quer trazer pessoas novas, sem ter medo, apenas agora temos mais meios para o fazer do que tínhamos antes", comparou, referindo-se à eleição de um deputado para o parlamento nas últimas eleições.