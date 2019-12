João Cotrim Figueiredo é eleito este domingo presidente da Iniciativa Liberal

O candidato único à liderança da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, quer atingir o "difícil equilíbrio" entre manter o partido criativo e irreverente e crescer com as competências necessárias para assumir as novas responsabilidades no Parlamento.

A III Convenção Nacional da Iniciativa Liberal decorre este domingo, durante todo o dia, em Pombal, distrito de Leiria, reunião do órgão máximo do partido na qual será eleito o deputado único João Cotrim Figueiredo como presidente da comissão executiva, uma vez que foi a única candidatura apresentada, depois de Carlos Guimarães Pinto ter anunciado, no final de outubro, que ia abandonar o cargo.



Em declarações à agência Lusa, João Cotrim Figueiredo, primeiro subscritor da moção de estratégia global "Juntos a Liberalizar", espera que a "convenção seja o espaço de debate que os encontros da Iniciativa Liberal são sempre", um "debate rico, bastante ideológico e com bastantes nuances nas visões sobre a sociedade".