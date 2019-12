O Governo português lamentou "profundamente" a morte de pelo menos 43 pessoas, este domingo, num incêndio num mercado no centro da capital da Índia, Nova Deli.





Num comunicado divulgado, este domingo, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros lê-se que o Governo "lamenta profundamente as perdas de vidas humanas causadas pelo incêndio que deflagrou num mercado, no centro de Nova Deli, causando pelo menos 43 vítimas mortais".





O balanço mais recente do incêndio, que começou por volta das 05h30 (00h30 em Lisboa), dava conta de pelo menos 43 mortos e 16 feridos. As causas do fogo estão a ser investigadas.





O Governo português apresentou ainda "as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e expressa a sua profunda solidariedade para com o povo e o governo da Índia".