Assembleia do Livre discute conflito entre Joacine e direcção

A Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos, discute este domingo o conflito entre a deputada única do partido à Assembleia da República, Joacine Katar Moreira, e a direcção, denominada grupo de contacto. A atuação disciplinar poderá estar em cima da mesa.

Desconhece-se se essa proposta faz parte do parecer que o Conselho de Jurisdição encarregou a Comissão de Ética e Arbitragem do Livre de preparar, mas a hipótese fazia parte do comunicado que dava conta dessa decisão, emitido a 28 de novembro.