Acordo depende do que o Governo der aos patrões, já no Orçamento de 2020

Esta segunda-feira, confederações patronais e centrais sindicais voltam a à Concertação Social para uma reunião extraordinária com o governo, com vista à obtenção de um Acordo de Médio Prazo sobre Competitividade e Rendimentos.



Nos últimos dias, cada parceiro fez chegar aos ministros da Economia e do Trabalho as suas prioridades e reivindicações. Não gostam de lhes chamar “contrapartidas” mas os patrões querem ver o que o executivo está disposto a dar, em troca de aumentos salariais acima dos que se mostravam disponíveis a dar aos trabalhadores, com efeitos já no Orçamento de Estado do próximo ano, que deverá ser entregue no Parlamento dia 16. A resposta chega mais logo. Depois se verá se o Acordo é possível.

Patrões “não vão pedir tudo já” mas querem alívio fiscal em 2020 em troca de aumentos mais altos

Fazem questão de dizer que não são “contrapartidas” por aumentos salariais mais elevados do que os pretendiam dar (2,7% já em 2020), mas nesta reunião as confederações patronais esperam resposta dos ministros do Trabalho, Ana Mendes Godinho e da Economia, Pedro Siza Vieira, ao seu “caderno de encargos” de medidas (fiscais) que contribuam para aumentar a competitividade das empresas. E de imediato.

Por exemplo, a possibilidade de mais PME (Pequenas e Médias Empresas) beneficiarem da taxa reduzida de 17% de IRC já em 2020; atualmente só as que têm matéria coletável até 15 mil euros beneficiam desta taxa mas a CIP (Confederação Empresarial de Portugal) e a CCP (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal) querem que o limite suba para 50 mil euros.

Por outro lado, as confederações empresariais querem deduzir à coleta de IRC 50% dos lucros retidos que sejam reinvestidos, sem qualquer limite máximo (agora são 10 milhões de euros, em cada período de tributação). Uma reivindicação largamente acima do que consta no programa de governo: melhoria do regime de IRC para as empresas que reinvistam os seus lucros através de um aumento de 20% do limite máximo de lucros que podem ser objeto de reinvestimento, 12 milhões de euros. Essa “é uma das medidas que pode avançar já em 2020”, referiu o Ministro Pedro Siza Vieira no final da última reunião de Concertação Social. Mas António Saraiva, presidente da CIP já avisou que “seria insuficiente, devemos ser mais ambiciosos”.

Outra “reivindicação” patronal é alteração das taxas de tributação autónoma de veículos em sede de IRC. E a CCP acrescenta os incentivos ao arrendamento que possibilitem a mobilidade das pessoas”, referiu João Vieira Lopes em entrevista à Renascença e Público, no programa “Hora da Verdade”.

As confederações patronais admitem que têm mais pedidos para o governo mas não os fazem já porque, “as contas públicas têm que estar equilibradas”, tem dito António Saraiva.