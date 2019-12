Joana Amaral Dias. “O que aconteceu foi um cocktail fatal de acidentes, negligência e incompetência”

Joana Amaral Dias criticou, este sábado, nas redes sociais, a atuação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no caso do seu pai, que no início da semana morreu a caminho do hospital. De acordo com a ex- bloquista, Carlos Amaral Dias sentiu-se mal por volta das 9h da manhã de terça-feira, 3 de dezembro. Apesar da ambulância ter sido chamada nove minutos depois, o psicanalista de 73 anos, só chegaria ao hospital depois das 11h já sem vida. “Reparem que o trajecto da sua residência ao São José é bastante curto. O que aconteceu foi um cocktail fatal de acidentes, negligência e incompetência", escreveu numa publicação no Facebook.

"Houve uma ambulância que avariou, mas também se verificaram demoras e a chegada do carro do Inem só com um técnico e sem o equipamento de reanimação como a situação estritamente ditava. O resultado foi a morte. Pedimos autópsia e o Inem abriu um inquérito. Aguardamos os resultados", acrescentou. A psicóloga aproveitou para deixar uma forte crítica às falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e lamentou a falha do INEM.