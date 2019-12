Cimeira do clima. Ecologistas acusam polícia de travar manifestação

A organização Ecologistas em Ação acusou este domingo a polícia de travar uma manifestação, no âmbito da cimeira do clima da Organização das Nações Unidas em Madrid (COP25), que termina na capital espanhola em 13 de dezembro.

Em comunicado, divulgado pela agência de notícias espanhola EFE, esta organização dá conta de que os agentes policiais identificaram ainda dois dos seus ativistas.



A nota conta que, durante a segunda edição do 'Tour Toxic', realizada no sábado, os participantes pararam em frente a um escritório do Banco Santander para "demonstrar a responsabilidade dos grandes bancos na crise climática", por financiarem "as empresas mais poluentes do mundo".