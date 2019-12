Três medalhas para Portugal

Mariana Machado - na prova feminina de sub-20 - a equipa de juniores masculinos e a equipa de seniores femininos conquistaram medalhas de bronze para Portugal nos Europeus de corta-mato, que decorreram este domingo em Lisboa.

A bracarense Mariana Machado, de 19 anos, chegou a liderar a prova, mas foi ultrapassada pela italiana Nadia Battocletti (ouro) e pela eslovena Klara Lukan (prata).

Aos jornalistas, a filha da antiga campeã Albertina Machado, confirmou que “estava à espera de conseguir uma medalha”.

“Gostava de ter conseguido ouro ou prata, mas estou satisfeita porque consegui o meu grande objetivo”, referiu.

Nos juniores masculinos, Portugal terminou com 39 pontos e conquistou a medalha de bronze, graças a Etson Barros (quarto), Duarte Gomes (14.º) e Miguel Moreira (21.º). O triunfo sorriu à Grã-Bretanha, com 25 pontos.

A fechar o evento, que decorreu no parque da Bela Vista, a equipa das quinas garantiu ainda o bronze na prova de seniores femininos.

Apesar de terem apenas três atletas o mínimo exigido para fechar como equipa, as portuguesas não falharam: Dulce Félix, oitava, Salomé Rocha, 10.ª, e Susana Francisco, 25.ª totalizaram 43 pontos e fecharam o pódio. A Grã-Bretanha foi primeira, com 26, e a Irlanda, segunda, com 41.