Vitória de Setúbal vence em Paços de Ferreira e respira tranquilamente no campeonato

O Vitória de Setúbal venceu, este domingo, em casa do Paços de Ferreira, por 3-2.

O jogo teve cinco golos, mas o primeiro só surgiu em cima do intervalo, por Éber Bessa, aos 47 minutos, assistido por Zequinha.

No segundo tempo, a equipa do Paços de Ferreira deu a volta ao marcador em cinco minutos, com golos de Diaby, aos 51 minutos, e Hélder Ferreira, aos 56 minutos. O Vitória de Setúbal também conseguiu a reviravolta, com golos de Zequinha, aos 68 minutos, e Hildeberto Pereira, aos 78 minutos, que fechou o resultado final.

Esta foi a primeira vitória de Julio Velázquez ao serviço do Vitória de Setúbal, depois de ter perdido frente ao Vitória de Guimarães, na Taça da Liga, e FC Porto, na Taça de Portugal e ter empatado também com o Vitória de Guimarães, em casa, para o campeonato.

Com este resultado, o Vitória de Setúbal respira de forma tranquila, no 10º lugar, com 16 pontos. Já o Paços de Ferreira continua em zona de perigo, com 8 pontos, no primeiro lugar da zona de despromoção.