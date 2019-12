Vitória de Guimarães vence e pressiona Sporting

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu, este domingo, o Portimonense, por 2-0, e subiu ao quarto lugar da I Liga, à condição.

A vitória da equipa de Ivo Vieira começou a ser construída muito cedo, com um golo aos 2 minutos de Leo Bonatini, após uma grande jogada de Ola John no corredor. No segundo tempo, Marcus Edwards apontou o segundo golo, aos 61 minutos.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães sobe ao quarto lugar da tabela, com 20 pontos, à condição, porque o Sporting apenas precisa de um empate para retomar a posição.

Já o Portimonense continua em posição muito perigosa. Os algarvios ocupam o 16º lugar, com 11 pontos, mais três do que o Paços de Ferreira, o primeiro em zona de despromoção.