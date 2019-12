Sá Pinto “não é bem-vindo ao Bessa"

O Boavista critica Ricardo Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, e avisa: o técnico arsenalista “não é uma pessoa bem-vinda ao Estádio do Bessa”.

Em causa declarações de Sá Pinto após a derrota do Braga com o D. Aves, em que disse que a sua equipa “perde com quem não ganha a ninguém” e deu o exemplo do Boavista.

Comunicado:

“Concluído o jogo da 13a. jornada da Liga NOS que a equipa que orienta jogou e perdeu com o C. D. Aves - Futebol, SAD, o sr. Ricardo Sá Pinto, treinador da S. C. Braga-Futebol, SAD, fez declarações a órgãos de Comunicação Social, segundo as quais a sua equipa apenas perdia com outras que utilizavam métodos discutíveis e não ganhavam a ninguém, citando o seu adversário de ontem e o Boavista.

Perante tais deselegantes afirmações, o Conselho de Administração da Boavista, SAD quer deixar claro o seguinte:

1. Jamais vai confundir a Braga, SAD (Administração, colaboradores e adeptos) com o sr. Ricardo Sá Pinto porque, para além das relações de cordialidade que mantém com a Sociedade bracarense, entre esta e o seu atual treinador existe uma enorme diferença, quer pelo número de sucessos alcançados, quer pelo prestígio, quer pela postura.

2. Nem um grande esforço aligeira o que foi dito, mesmo percebendo que tal sucedeu para tentar disfarçar mais um insucesso de quem dirige tecnicamente uma equipa de indiscutível qualidade. Acrescentando-se que foram declarações que fazem cair no ridículo quem as proferiu porque, cumprida a 13a jornada, ambas as Sociedades têm o mesmo número de pontos (18) e se o Boavista tem menos uma vitória, também tem menos duas derrotas.

3. Posto isto, entendemos que o sr. Ricardo Sá Pinto não é uma pessoa bem-vinda ao Estádio do Bessa Século XXI, apenas merecendo um tratamento meramente institucional quando o fizer no exercício das suas funções profissionais.”