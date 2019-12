O Feirense recebeu e empatou, a uma bola, contra o Benfica B, em partida da 12ª jornada da II Liga, no Estádio Marcolino de Castro.

A equipa fogaceira chegou-se à frente do marcador aos 21 minutos, por João Victor, de grande penalidade, vantagem anulada no segundo tempo, aos 66 minutos, por Kevin Csoboth.

Com este resultado, o Feirense é 9º classificado da II Liga, com 15 pontos, enquanto que o Benfica B é 13º, com 13 pontos.