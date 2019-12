Braga apresenta queixa após violência da GNR na Vila das Aves

O Sporting de Braga anunciou que vai apresentar uma queixa formal ao Ministério da Administração Interna devido à atuação da GNR no final da partida entre o Desportivo das Aves e o Sporting de Braga, na Vila das Aves.

"O SC Braga está a recolher elementos de prova que sustentem uma queixa formal ao Ministério da Administração Interna e às instâncias desportivas contra a atuação do dispositivo da GNR que ontem, no final do jogo frente ao CD Aves e já no exterior do estádio, carregou indiscriminadamente sobre os adeptos que faziam o seu trajeto até aos autocarros", pode ler-se.

O clube bracarense afirma que "os excessos da autoridade foram presenciados por elementos do clube no local, que fizeram também o acompanhamento dos adeptos que necessitaram de receber tratamento hospitalar"-

O Braga condena a atitude, considera a violência "desproporcionada", que "é um atentado ao desporto e à condição do adepto em Portugal e deve ser denunciada e combatida de todas as formas".

O emblema minhoto vai mais longe e acusa as autoridades que "percebendo a presença de um fotojornalista no local, usaram de todos os meios intimidatórios para apagar registos e provas da conduta praticada sobre os adeptos".