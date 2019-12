Polícia de Manchester deteve homem que terá feito gesto racista no dérbi

"Um homem foi detido após as imagens televisivas mostrarem um adepto a fazer gestos racistas durante o jogo no Estádio Etihad. Um homem de 41 anos foi detido sob suspeita de desordem pública por agressão racial agravada e continua detido para interrogatório", pode ler-se.

A polícia de Manchester já tinha anunciado no sábado que estaria a investigar o caso e não precisou de 24 horas para deter o suspeito.

O Manchester City mostrou-se, no sábado, disponível para colaborar com as autoridades policiais na identificação do adepto. Através de um comunicado, o City deu também conta que está a investigar o momento em que vários dos seus adeptos arremessaram objetos na direção do médio brasileiro Fred, quando este se preparava para marcar um pontapé de canto.