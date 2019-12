Leicester City continua imparável e isola-se no segundo lugar

O Leicester City continua a dar que falar em Inglaterra, com mais uma vitória, desta feita no terreno do Aston Villa, por 4-1.

Os "foxes" venceram com golos de Jamie Vardy (2), o melhor marcador da Premier League com 14 golos, Iheanacho e Johnny Evans. Graelish ainda conseguiu reduzir para os "villains", em cima do intervalo, fazendo o 2-1, mas não evitaram a pesada derrota.

A equipa de Brendan Rodgers está a fazer mais uma temporada de grande nível, no segundo lugar isolado da Premier League, com 38 pontos, mais seis do que o Manchester City, mas a oito do líder Liverpool.

Outros resultados

Newcastle 2-1 Southampton

Norwich 1-2 Sheffield United