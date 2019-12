Flamengo sofre pesada goleada na última jornada do Brasileirão

O campeão Flamengo despediu-se do Brasileirão, este domingo, a sofrer uma pesada goleada no Estádio Vila Belmiro, em São Paulo, em casa do Santos, por 4-0.

Jorge Jesus praticamente não fez gestão da equipa, mas acabou por sofrer a derrota frente ao Santos, que com este resultado assegurou o segundo lugar do campeonato, lugar que ainda disputava com o Palmeiras.

Marinho abriu o marcador, aos 15 minutos, Sanches alargou vantagem ainda na primeira parte, aos 23. No segundo tempo, a equipa de Sampaoli fechou a goleada com tentos de Eduardo, aos 63 e Sanchez bisou para o resultado final, aos 86.

A temporada ainda não terminou para o Flamengo, que vai agora disputar o Campeonato do Mundo de Clubes, troféu que tentará juntar ao do Brasileirão e Libertadores.

Contas fechadas, Flamengo é campeão com 90 pontos, mais 16 do que o Santos. O Palmeiras, que também venceu este domingo, é terceiro com os mesmos 74. Grémio, Athlético Paranense e São Paulo fecham os lugares de qualificação para a Libertadores.

Corinthians e Internacional vão disputar fase de qualificação para a Libertadores, enquanto que Fortaleza, Goias, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Bahia e Fluminense qualificaram-se para a Taça Sul-Americana.

Nesta última jornada ficou também consumada a descida de divisão do Cruzeiro, campeão em 2013 e 2014, que se junta ao CSA, Chapecoense e Avaí como despromovidos à Serie B.