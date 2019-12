Escócia. Mais uma Taça da Liga para o Celtic

O Celtic venceu o Rangers, por 1-0, na final da Taça da Liga da Escócia.

O golo decisivo foi apontado pelo francês Jullien, aos 60 minutos.

Pouco depois, os verdes ficaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão do holandês Jeremie Frimpong, que cometeu uma grande penalidade sobre Alfredo Morelos. Contudo, na conversão do castigo máximo, o próprio avançado colombiano permitiu a defesa a Fraser Forster e falhou a igualdade.



Só esta época, o Celtic soma 12 vitórias oficiais consecutivas.

É a quarta Taça da Liga consecutiva para o Celtic, a 10.ª se contabilizadas todas as competições locais.

O Rangers, adversário do FC Porto no Grupo G da Liga Europa, é o recordista de troféus, com 27, mas não conquista a prova desde 2011.