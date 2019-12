Atenção, FC Porto. Feyenoord empata antes da decisão europeia no Dragão

O Feyenoord empatou, sem golos, em casa do Vitesse, na partida que antecede a deslocação ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, decisiva para as duas equipas.

A equipa agora orientada por Dick Advocaat, após saída de Jaap Stam, ainda conseguiu evitar o golo do Vitesse, após um penálti falhado de Tim Matavz, aos 11 minutos. O empate manteve-se até final.

O Feyenoord alinhou de início com Marsman, Malacia, Senesi, Botteghin, Geertruida, Kekcu, Toornstra, Leroy Fer, Sinisterra, Berghuis e Jorgensen, um onze inicial que poderá servir de base para a deslocação ao terreno do FC Porto.

A formação holandesa continua aquém das expectativas, em sexto lugar, com 25 pontos, a 16 do líder Ajax.

O FC Porto-Feyenoord joga-se na próxima quinta-feira. Os dragões dependem apenas de si e de uma vitória para seguir para os 16 avos de final da Liga Europa.