Morreu Pipi, sexto melhor marcador da história do Benfica

Morreu Rogério Carvalho, mais conhecido por "Pipi", o sexto melhor marcador da história do Benfica, clube que representou nas décadas de 40 e 50. A antiga glória das águias faleceu este domingo, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, aos 97 anos.

Pipi é o sexto melhor marcador do clube encarnado, com 208 golos em 314 jogos disputados. É também o recordista de golos em finais da Taça de Portugal, com 15 tentos certeiros.

O avançado esteve presente na primeira conquista europeia da história do Benfica, a Taça Latina, em 1950. Pipi venceu ainda três campeonatos nacionais e seis Taças de Portugal.

Pipi começou carreira no Chelas FC, em 1939, e transferiu-se para o Benfica em 1942, onde ficou até 1954, com exceção para a temporada de 1947, quando jogou no Botafogo, do Brasil.

Depois de deixar as águias, fez mais quatro temporadas no Oriental. Terminou carreira em 1958, aos 35 anos. Foi 15 vezes internacional pela seleção nacional, tendo apontado dois golos.