Mateu Lahoz apita jogo decisivo do Benfica na Liga dos Campeões

O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz foi nomeado pela UEFA para arbitrar na terça-feira a receção do Benfica ao Zenit, para a sexta jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

A formação encarnada segue no quarto e último posto do agrupamento e despedir-se-á da edição 2019/2020 da Champions, pois já não tem possibilidades de chegar aos dois primeiros lugares, de acesso aos oitavos de final.

O melhor que o Benfica pode fazer é atingir o terceiro lugar e seguir para a Liga Europa, sendo que precisa de vencer por 2-0 ou, sofrendo qualquer golo, por três de diferença para não depender de outro resultado.

Em qualquer caso, e para continuar nas taças europeias, o Benfica tem sempre de vencer os russos. O Leipzig lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra sete de Zenit e Lyon e quatro do Benfica, que na última ronda empatou 2-2 na Alemanha.

No Estádio da Luz em Lisboa, a partir das 20h00 de terça-feira, com relato na Renascença, Mateu Lahoz vai ser auxiliado por Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Alejandro Hernández estará no VAR, assistido por Ricardo de Burgos, e Santiago Jaime Latre será o quarto árbitro.