Silas assume que Bruno Fernandes é "intocável" no Sporting

O treinador do Sporting assumiu este sábado que Bruno Fernandes é "intocável" no conjunto de Alvalade, por ser um "fora de série", e desvalorizou as críticas que o médio faz à equipa dentro e fora das quatro linhas. Ao comentar a competitividade interna do plantel dos 'leões', em Alcochete, na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Moreirense (domingo, 17h30), da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, Jorge Silas saiu em defesa do 'capitão' de equipa e referiu mesmo que "queria mais jogadores assim".

"Precisamos de mais jogadores participativos, que o futebol é mesmo assim. Eu, quando jogava, estava sempre a falar. O futebol é isto, não é não podermos ajudar o colega e criticar no bom sentido. Precisamos é de mais gente como o Bruno", elogiou o técnico dos 'verde e brancos'. Ainda no plano individual, Silas garantiu que não sente necessidade de falar com Acuña por causa do seu temperamento, que lhe tem custado algumas ações disciplinares por parte dos árbitros, mas assumiu que o argentino tem de "gerir de forma superior as suas emoções".