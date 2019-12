LASK Linz vence antes de receber o Sporting

O LASK Linz venceu o Wolfsberger, por 1-3, na 17.ª ronda do campeonato austríaco. Filipovic, Tetteh e Frieser fizeram os golos de uma vitória que mantém o adversário do Sporting na Liga Europa na luta pelo primeiro lugar do seu campeonato.

O LASK está a um ponto do Red Bull Salzburgo, que nesta jornada goelou o Swarowski Tirol, por 5-1.

Já qualificadas para os 16 avos de final da Liga Europa, as duas equipas jogam em Linz, na quinta-feira, para decidir o vencedor do Grupo D. O jogo é às 17h55. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.