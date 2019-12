Pinto da Costa critica VAR do Boavista-Benfica

Pinto da Costa diz que o VAR (ou vídeo-árbitro) foi uma “feliz iniciativa” que está a ir por um caminho errado. Em concreto, o presidente do FC Porto queixa-se de uma alegada falta de Cervi no segundo golo do Benfica no Bessa, na vitória por 4-1 frente ao Boavista, esta sexta-feira.

“No jogo com o Paços de Ferreira, o Otávio sofre penálti e o árbitro estava a metro e meio dele e não assinalou nada. O VAR tinha todas as condições para ver o jogo comodamente e não interveio. Ontem foi a mesma coisa, mas com outros figurantes, e o favorecido foi o Benfica. O Jorge Sousa [árbitro do encontro] tinha obrigação de ver até porque é o número um do Conselho de Arbitragem”, afirmou este sábado, ao Porto Canal.