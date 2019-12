Mário Soares faria 95 anos. Costa evoca "valores progressistas" do fundador do PS

O secretário-geral do PS, António Costa, evocou este sábado os "valores europeus" e "progressistas" do histórico fundador do partido Mário Soares, assinalando assim o 95.º aniversário do antigo chefe de Estado português.

"O PS, que hoje se orgulha dos seus valores europeus e aberto aos valores progressistas do mundo, recorda o dia do nascimento de Mário Soares e a sua memória", lê-se numa mensagem do atual primeiro-ministro publicada na página oficial do PS e também na conta da rede social Facebook do partido "rosa".